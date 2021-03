Padre de Tamara tras muerte del presunto autor del asesinato de su hija: "No le va causar daño a nadie más"

Durante la noche de este jueves un delincuente fue abatido en un portonazo en la comuna de Pudahuel donde un carabinero fue abordado por tres sujetos, uno de ellos sería el presunto autor del asesinato de Tamara quien falleció tras recibir un disparo en un incidente del mismo tipo, pues así lo afirmó Raúl Moya, el padre de la niña.

En el momento en que el funcionario policial fue abordado, él hizo uso de su arma fiscal para repeler el ataque y logró abatir a un adolescente de 16 años, quien habría disparado a Tamara según aseguró Moya.

En una conversación con CHV Noticias, el papá de la pequeña relató que “hace aproximadamente tres semanas teníamos la identidad del asesino de nuestra hija, el por qué no lo arrestaron hasta el día de hoy me imagino que es una pregunta que tendrá que contar la PDI o la Fiscalía porque ellos estaban al tanto de todos estos antecedentes”.

Además contó que la PDI no se ha comunicado con ellos y se enteraron del incidente “porque cuando se conoció este hecho y la identidad del sujeto herido, vimos que eso calzaba con la identidad del asesino de nuestra hija”.

“Siento que con el suceso de esta noche se empieza a hacer justicia por nuestra hija, porque todavía falta que caigan los cómplices y espero que ahora sí que caigan muy pronto, apuren las diligencias que puedan faltar porque ya se vio que los tipos no estaban escondidos viendo Netflix, estaban buscando hacer más daño”, añadió Moya.

Finalmente, el padre de Tamara manifestó que “siempre dije que el único castigo que pudiera tener esta gente que fuera proporcional al daño causado es que se murieran y ya se murió el primero, no puedo decir que no estoy conforme, no solo por un sentimiento de venganza o justicia de mi parte, sino que hoy se garantiza que este individuo, que no tiene ninguna clase de conciencia, no le va causar daño a nadie más“.