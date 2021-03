60 mil efectivos de orden y seguridad resguardarán cumplimiento de las cuarentenas

Los ministros de Interior, Rodrigo Delgado y de Defensa, Baldo Prokurica, anunciaron que cerca de 60 mil funcionarios de orden y seguridad se desplegarán en el país para custodiar el cumplimiento de las cuarentenas totales, que a partir de este fin de semana, abarcarán a cerca de 16,2 millones de personas.

En la Región Metropolitana, en tanto, que a partir de la madrugada del sábado entra en su totalidad al confinamiento, serán 11.500 los efectivos destinados al control de la medida, en puntos de control móviles.

El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, dijo que "la única manera, de que podamos derrotar el tema de la pandemia, es hacerlo entre todos, no sólo el Gobierno, no sólo el Parlamento, la policía y Fuerzas Armadas, sino que especialmente la convicción de cada una de las familias chilenas, que estamos frente a una de las peores pandemias de los últimos 100 años".

El titular de Interior, Rodrigo Delgado, en su primera actividad pública tras haberse recuperado del covid, sostuvo que "desde la experiencia que he vivido en estas últimas dos semanas, hay varias formas de cuidarse, y en lo personal siempre he pensado y creído que he sido bastante riguroso a la hora de cuidarme, pero eso no obsta que uno se pueda contagiar, que en algún momento de descuido",