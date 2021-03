Ministro vocero dijo que no se refería a presidenta del Senado al acusar "chantaje"

El ministro vocero, Jaime Bellolio, aseguró que ayer, al acusar de "chantaje" a la oposición, por el apoyo al proyecto para aplazar las elecciones, no se refirió a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien condicionó el respaldo a la iniciativa, a mejoras económicas y sanitarias.

"No me refería a ella y si me hubiese referido a ella, habría hablado primero con ella, yo tengo una relación larga con la Presidenta del Senado, estuvimos cuatro años juntos en la comisión de Educación, tenemos muchísimas diferencias, pero una buena relación personal", indicó el vocero en díalogo con radio Duna.

Además, el titular de la Secretaría General de Gobierno valoró el tono de la presidenta del Senado tras la reunión con el presidente Piñera. "Qué bueno que ella haya cambiado el tono de la mañana al de la tarde, yo creo que eso es súper bueno para la República. Es bueno que haya cambiado el tono que hizo al inicio cuando asumió al tono que hizo cuando habló luego de la reunión del Presidente, lo celebro".

"Es precisamente lo que dije ayer, estos son los momentos en que necesitamos unidad de propósito y en este caso de salvar vidas, proteger la vida de las personas y no intentar hacer cálculos políticos", añadió.