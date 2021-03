Guarello respondió críticas de "Chino" Ríos a su libro: "Lo de siempre, no sabe"

10:42 "Lo que sale ahí es solamente para darle contexto a un análisis mucho mayor. No es de ‘Pancho Malo’ el libro", aclaró el periodista deportivo sobre los últimos comentarios que han circulado, luego de que se conociera un extracto del trabajo.

Continúa la polémica entre Marcelo "Chino" Ríos y Juan Cristóbal Guarello, tras los dichos del extenista sobre el libro del periodista deportivo. Esto, luego de que se conociera un extracto del trabajo donde hace referencia al barrista de Colo Colo "Pancho Malo".

"Este tipo es una mentira, que inventa para poder seguir comiendo… Que la envidia a la gente exitosa no lo deja vivir, que tira mentiras", fue parte de lo que dijo el otrora deportista.

Tras las reacciones que causó, Guarello respondió en el programa «Los tenores» de Radio ADN.

"Ayer La Tercera publicó un extracto. Extrajo una pequeña parte de mi libro Barra Brava. Tres páginas. Y sale mencionado ‘Pancho Malo’. Pero el libro no es de ‘Pancho Malo'", aseguró.

"Lo que sale ahí es solamente para darle contexto a un análisis mucho mayor. No es de ‘Pancho Malo’ el libro. Habla de muchas más cosas, habla de los últimos 40 años en Chile en la tribuna, de cambio social. En definitiva, es un ensayo…, un ensayo. Lamentablemente la gente cree. No, no es eso. ‘Pancho Malo’ es un personaje periférico del libro".

Y al finalizar disparó sus dardos contra el "Chino". "Lo de Marcelo Ríos…, lamento que critique algo que no leyó, que no sabe. Lo de siempre, no sabe. Hablemos sin saber. Pero el libro es mucho más que eso, es mucho más que eso", cerró.