Mamá de Tomás Bravo habló de su relación actual con tío abuelo: "No tengo contacto con él, porque no puedo"

"Él para mí fue mi segundo papá, para Tomasito era su abuelito. Mucho dicen ‘ah, él es un viejo’, lo tratan como un desconocido, como si yo le dejé en manos de alguien desconocido y no fue así, pero yo ahora, en este minuto, no tengo contacto con él, porque no puedo".

Así respondió Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, al ser vconsultada por el tío abuelo del pequeño fallecido.

La joven aseguró "en entrevista con Aquí Somos Todos" que le proceso ha sido complejo.

"Cada día que asumo que mi hijo no está, más me da rabia, porque él igual es responsable, él lo dejó solito. Él siempre me decía que nunca lo dejaba solo a mi hijo, siempre llegaba muy feliz cuando iba a buscar las vacas. A él le gustaba mucho eso, era una vida de campo".

Incluso, aseguró que "hay gente que no entiende eso, pero mi tío me dice ‘primera vez, hija, que dejé a mi hijo solo’ y eso lo voy a tener toda la vida’. Esa va a ser la peor condena para él. Si él tiene que pagar en cárcel -no sé cómo será la justicia en ese sentido- por abandonar un niño… A mí me va a costar mucho perdonarlo, porque él no tenía que dejarlo solito tanto tiempo. Ni aunque fuera el campo".

En cuanto al proceso investigativo, Gutiérrez reafirmó que como familia buscan justicia.

"Quiero que se sepa la verdad. Si hay más de un culpable, porque yo sé que hay más de uno, aquí hay alguien más. Quiero la verdad de todo y quiero que esas personas paguen por el resto de su vida, que nunca más vuelvan a salir de la cárcel".

"Quiero justicia, la justicia que debe existir cuando alguien le hace daño a un niño", replicó.