“Era muy desagradable”: Imitadora de Shakira en "Yo Soy" se refirió en duros términos a Myriam Hernández

Noelia Quiroz, quien imita a la cantante colombiana "Shakira" en el programa de CHV, "Yo soy", tuvo una discusión con la jurado Miryam Hérnandez lo que ha dado que hablar ya que la imitadora se fue en contra de la cantante chilena en una entrevista.

Quiroz conversó con "Me Late" y se refirió a al duro diálogo que tuvo con Hernández y expresó que “ella con su cara lo único que hacía era intimidarme, insegurizarme, era una cara de lata del porte de un buque. Para mí su cara fue lo más desagradable que viví en el programa”.

“Ella era muy desagradable, trataba de no mirarla a la cara para no distraerme ni ponerme mal. Nos pasó a muchas de las mujeres que estuvimos ahí, que lo hemos comentado entre nosotros. Era una lata”, añadió.

Por otro lado, la imitadora de Shakira hizo sus descargos contra el programa de CHV y manifestó que “yo nunca pensé que iba a generar tanto revuelo en realidad. Tampoco pensé que el canal me iba a dejar mal, sinceramente. Porque yo al momento de molestarme con esta situación mostraron todo, cuando siempre editan. siempre editaron cosas que hablaba positivamente, mostrándome humana, y me dejó un poco descolocada que mostraran el momento en el que se me mostró como que yo estaba amurrada, pero la verdad es que yo estaba llorando a mar”.

“Tenía mucha pena, porque fue mucho el sacrificio y el esfuerzo que hice para nada. Nosotros no tenemos clase, no tenemos coach. Porque soy una persona que quiero surgir y ser mejor pagué mis clases, mis pistas, me la jugué por entero”, cerró.