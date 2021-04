[VIDEO] Comisión aprobó idea de legislar impuesto a "súper ricos": gobierno presentó reserva de constitucionalidad abriendo polémica con Pamela Jiles

16:51 La diputada pidió al subsecretario de la Segpres no intervenir en la discusión "que se calle", dijo, ñadiendo que "si el Gobierno se quiere venir en la dura, que por lo menos venga a dar la cara el ministro Ossa a decirlo él a todo el país, y no mandar a un segundón".

Durante esta jornada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aprobó la idea de legislar el proyecto que crea un impuesto a los llamados "súper ricos".

Luego de esto, el Gobierno, en voz del subsecretario de la Segpres, Max Pavez, decidió presentar una reserva de constitucionalidad.

En este sentido, según indicó habría una infracción cuando se "incorpora o aprueba una disposición transitoria implícita (en la Carta) que no respeta el procedimiento, la forma o el quórum que la Constitución exige para reformar sus capítulos y normas".

Con ello, aseguró que "la Constitución prohíbe las reformas implícitas, tácitas o indirectas a su texto".

Además, Pavez añadió que "nunca se ha visto en la historia de Chile una reforma constitucional que cree un impuesto, que, además, viola la misma Constitución en cuanto a la forma de establecer los tributos. La Constitución es clara en impedir y prohibir que los tributos estén afectos y los parlamentarios deberían tener a la vista aquello".

La sesión no estuvo exenta de polémicas, en el momento en que la diputada Jiles tomó la palabra y emplazó al subsecretario, pidiendo que no interviniera en la sesión- de forma telemática- ya que el titular de la cartera, Juan José Ossa no estaba presente.

"Le pido que, por favor, el subsecretario no sea habilitado para participar en esta comisión, puesto que no está presente el ministro. Si el Gobierno se quiere venir en la dura, que por lo menos venga a dar la cara el ministro Ossa a decirlo él a todo el país, y no mandar a un segundón, que se opone a que se le imponga un impuesto a los 'súper ricos'. Yo me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento, que deje de hablar porque no tiene derecho a hacerlo, yo no lo habilito",replicó la precandidata presidencial.

De inmediato, Chile Vamos manifestó su molestia con las plabras de la parlamentaria y desde la oposición, apuntaron al "nivel del debate".