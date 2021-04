Pamela Díaz criticó sin filtro a Loreto Aravena por reclamo contra vendedora de farmacia: "Le faltan palitos pa’l puente"

Pamela Díaz comentó sin filtro el reclamo que realizó públicamente Loreto Aravena por un episodio ocurrido en una farmacia.

La actriz había contado que compró un remedio, pero una de las tiras del fármaco estaba vacía. Al reclamar, le pidieron presentar la boleta de la venta y así poder acceder al cambio. Sin embargo, Aravena respondió que la había arrojado a la basura.

"Me piden la boleta, obvio que la metí al basurero apenas salí de la farmacia. Pero tengo la transacción del banco que indica lugar, hora, etc. No me cambiarán el remedio por no tener la boleta, aún con la transacción del banco. Pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘Vaya a buscar la boleta al basurero’. Y yo: ¡Plop!", contó en Instagram.

Fue en el programa "Me Late Prime" donde Díaz criticó a la artista generando revuelo y una serie de comentarios entre quienes veían el programa.

"Es que no puedo creer…. A esta le faltan palitos pa’l puente. Las reglas son reglas y somos todos iguales. Quiere que vaya la señora a buscarla a la basura? Yo he metido la mano al basurero buscando boleta miles de veces porque se me han caído y todos hemos hecho eso. A mi se me han caído las llaves dentro de un basurero", replicó.

Y fue más allá, haciendo incluso alusión a su pareja, Max Luksic. "Por una tira. Por qué no le compra una farmacia el señor Luksic y así no tenemos problemas", cerró.