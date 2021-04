José Antonio Neme realizó su primera aparición en "Mucho Gusto" con fuerte crítica al presidente Piñera por gestión de la pandemia

10:31 El nuevo conductor del espacio matutino se tomó un par de minutos para agradecer su ex programa en La Red y a su actual canal, además aprovechó para abordar la dura semana que ha tenido Chile entorno a la pandemia.

Durante esta jornada el periodista José Antonio Neme hizo su retorno al matinal de Mega, "Mucho Gusto", esta vez como conductor del espacio matutino y en sus primeros minutos en pantalla realizó una dura crítica contra el gobierno.

Diana Bolocco fue la encargada de darle la bienvenida al nuevo animador y expresó que "un día especial porque probablemente vamos a vivir los peores días de la pandemia, pero también especial para nosotros, para la familia del Mucho Gusto porque vuelve, cual hijo pródigo… Se fue pero regresó por la puerta ancha y es el nuevo animador del Mucho Gusto, bienvenido José Antonio Neme”.

A lo que el comunicador manifestó que “muy buenos días a todos ustedes en sus casas. Muy agradecido de que me recibieran con tanto cariño en un lugar donde yo fui tan feliz. Pero venimos de una semana muy dura, escuchábamos al Presidente de la República y uno puede quedar fuera de ese contexto. Yo, cortito, me voy a tomar 30 segundos”.

El periodista agradeció el espacio que tuvo en La Red y a mega por "reconsiderar el valor de mi trabajo después de un año" y aseguró que "me toca formar parte de este equipo en una semana tan oscura para Chile. Estamos viviendo las horas más crueles de este virus…”

“Los chilenos en un amplio porcentaje están viviendo este lado más triste porque han perdido familia, porque están enfermos y porque también están resintiendo la crueldad de muchas decisiones mal tomadas en el gobierno", aseveró.

Neme sostuvo que “escuchábamos al Presidente hacer su mea culpa. Uno siempre valora el gesto de los líderes que hacen mea culpa, pero aquí ha habido decisiones mal tomadas en materia de comunicación de riesgo y en materia financiera sobre todo, que ha puesto a un porcentaje importante de la población en un lugar de incertidumbre profunda".

Y agregó que “esto responde a una falta de escuchar a la gente, el Presidente ha dejado de escuchar a la gente. Cuando el Presidente se escucha simplemente a sí mismo y las respuestas que les da a los medios de comunicación, como en esta misma conferencia donde no contestó la pregunta de la periodista y trata de justificarse..."

“La eficiencia no es solamente tomar medidas sino que gestionarlas bien y el gobierno se ha equivocado. Tiene hoy a millones de chilenos confinados sin saber cómo financiar su operación mensual y eso me parece cruel y me parece triste”, finalizó.