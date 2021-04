Vocero y manejo de la pandemia: "No hay una estantería que se esté cayendo, para nada"

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, defendió la gestión del Ejecutivo en la pandemia de Covid y descartó exisitmo en la labor.

En declaraciones que consigna Emol, el ministro Secretario General de Gobierno aseguró que "no es exitista, es simplemente poner al otro lado de la balanza, ciertas cosas que se han hecho", y sobre eventuales errores en la gestión de la pandemia, dijo que "hemos cometido errores, hemos pedido disculpas por esos errores y volvemos a hacerlo y vamos a enmendarlos".

Respecto del equipo que trabaja en el manejo de la pandemia, en particular del Ministerio de Salud, dijo que "no hay una estantería que se esté cayendo para nada, hay un equipo que por supuesto ha estado muy tensionado durante la semana pasada. Al ministro le tocó ir al Senado y a la Cámara de Diputados, donde han habido críticas, que por supuesto que nosotros recibimos, hay una cuestión clave, es imposible no cometer errores y los hemos cometido y hemos pedido disculpas cuando han ocurrido".

El portavoz, sin embargo, apuntó contra los autores de los cuestionamientos y dijo que "hay algunos que son expertos en críticas, no son expertos en otras materias, sino que son expertos en criticar y ponen la ideología primero, creo que eso le hace daño a la comunicación de riesgo que tanto se ha dicho en estos días".