[VIDEO] "Diputado candado chino": Pamela Jiles emplazó a Diego Schalper tras comentario en el Congreso por su pareja

Pamela Jiles y Diego Schalper protagonizaron un tenso debate en medio de la votación por el cambio de elecciones debido a que el abogado apuntó a que la exopinloga debería inhabilitarse para votar debido a que su pareja es candidato a gobernador en las próximas elecciones.

Schalper manifestó que "los que tienen un parentesco con un candidato se tienen que inhabilitar. Eso se lo digo con mucho respeto a Pamela Jiles. Su pareja es candidato a gobernador por la Región Metropolitana. Es impresentable que participe en esta votación porque tiene interés creado. Se lo digo a todos lo que pasen por esta situación".

A lo que Jiles respondió que "al insolente del candado chino le digo... ¡Abuelo gobernador!".

Luego de terminar la sesión en la sala, la parlamentaria manifestó que "Nanai diputado 'candado chino' Schalper. El diputado 'candado chino' Schalper acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme en relación al proyecto que estamos votando sobre la franja. Supongo que haciendo referencia a que el 'Abuelo’, Pablo Maltés, es candidato a gobernador por la Región Metropolitana. Cuestión que él no dice porque no es hombrecito. No lo dice claramente".

"Diputado 'candado chino' Schalper. Diputado 'candado chino' Schalper, ¿me escucha? Diputado 'candado chino' Schalper, Diputado 'candado chino' Schalper, imprímalo: Abuelo gobernador, abuelo gobernador. Insolente, la 'Abuela' no se inhabilita", añadió.

Tras esto, el abogado contestó que "le voy a imprimir el requerimiento a la Comisión de Ética por haber hecho un mal trato al Subsecretario (Máximo Pavez)".