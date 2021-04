Tribunal ordenó suspender por 20 días las visitas a Hernández Norambuena por amenazas a gendarme

Tras ser acusado por Gendarmería de amenazas y trato denigrante contra uno de los funcionarios de gendarmería de la Unidad Especial de Alta Seguridad, Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó la suspensión de las visitas del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena por 20 días.

Se trata del tercer recurso presentado por la institución en contra del "Comandante Ramiro", quien cumple condena por el asesinato del senador Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards.

Según indicó El Mercurio, el documento presentado por el alcaide del recinto, Jonny Avilés, describe los hechos ocurridos el 25 de marzo pasado y que afectaron al funcionario que custodia de forma directa al reo.

Tal como indican fue durante "una ronda por el pasillo del ala donde se ubica la celda del reo (...), (quien) al verlo apostado al exterior de la guardia viene en obstaculizar la visual con la puerta de la celda".

En ese momento el gendarme junta la puerta, acción respondida por el ex frentista: "Quién te creí tú para cerrarme la puerta, váyase a su ratonera que está allá y que a tu familia me la voy a torturar, paco c..., son igual que los milicos cafiches del Estado'".

Con ello, relatan que el reo "se exalta y a través del mismo citófono exige la presencia de un oficial diciendo 'capitán: capitán: capitán, el funcionario me está intimidando, me torturan, que venga un oficial'".

"Al no tener respuesta positiva a su exigencia, el citado interno consuma el actuar antirreglamentario por el cual se le solicita autorización de sanción, diciéndole al personal: 'Cruzas para acá y vas a tener problemas conmigo, que tu familia la va a pagar'".