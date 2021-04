La polémica pregunta de "Cuchillo" Eyzaguirre a Giorgio Jackson que recibió una inesperada respuesta

"Oiga don @GiorgioJackson, ¿usted se vacunó antes que nosotros? Le pregunto porque yo (por ejemplo) soy mayor que usted ¡y aún no me toca! (...) ¿No eran ustedes los que venían a terminar con los privilegios?".

Este fue el tuit con el que Sebastián Eyzaguirre, el «Cuchillo», exnotero del programa Caiga quien Caiga emplazó al diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson.

En medio de la campaña de vacunación, el animador hizo alusión al proceso y a su edad, indicando que se trató de "preguntas que le hago desde mi periodismo básico".

Sin embargo, obtuvo del parlamentario una respuesta que no estaperaba.

"No. Aún no me vacuno, a pesar de que como congresistas tenemos ‘autorización’. Precisamente porque creo que no deberíamos tener ese privilegio por ser congresistas, es que lo haré cuando me toque por tramo etario. Saludos", cerró Jackson.

Con sus palabras, Eyzaguirre dio un paso atrás y contestó tras algunos minutos: "DON Giorgio: mis más profundas disculpas ante mis dudas ya disipadas. Le ruego me perdone. Dóneme su misericordia ante tanta imperfección mía".

De inmediato el diálogo recibió una serie de respuestas de los usuarios de la plataforma.