Beatriz Alegret recordó su relación con Buddy Richard: "Encontré un maltratador, pegador de mujeres"

La actriz Beatriz Alegret, fue entrevistada junto a su pareja Adriano Castillo para el programa "De tú a tú".

En la oportunidad, la artista que hoy es pareja del conocido "Compadre Moncho", fue consultada sobre los episodios de violencia que vivió cuando salía con Buddy Richard.

“Al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres, y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé súper mal y me terminé yendo del país”, contó, hablando también de Rita Góngora, ex pareja del cantante nacional, quien al igual que ella denunció una serie de agresiones.

“Un día tuve la suerte de que viajó a Australia y ahí me escapé del país. Cerca de él no podía hacer nada, estaba muy manipulada. (...)Tenía miedo, mucho miedo”.

Con ello, reflexionó que "el psicópata te convence a los 5 minutos, y vos seguís, es algo vicioso. Es horrible, lo mismo que te digo te lo puede decir Rita, vivimos lo mismo no más que yo me escapé".

Incluso, Beatriz profundizó en los sentimientos que tenía en ese entonces. "No me importaba a mí morirme, siempre te voy a decir lo mismo, creo que intenté matarme muchas veces con pastillas y decía, ‘estoy muerta, no estoy viva, qué terror’, hasta que un día me escapé”.

Aunque, aseguró que “nunca lo hubiese querido hablar si no es porque quise apoyar a Rita, porque es injusto que la mujer siempre tenga que callar en cualquier país. Siempre callan estas cosas, yo también lo callé, pero para apoyar a Rita una vez lo tuve que decir”.