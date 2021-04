Presidente Piñera hizo un llamado a los jóvenes en el Día Mundial de la Salud: "Actúen con responsabilidad y con solidaridad"

Durante esta jornada el Presidente Sebastián Piñera conmemoró el Día Mundial de la Salud y tras una reunión con los trabajadores de la especialidad en La Moneda abordó lo que ha sido la pandemia.

En primera instancia una enfermera entregó su testimonio de su trabajo durante la pandemia e hizo un descargo ante las personas que no respetan las restricciones.

"Sigo ahí en el frente de batalla, dirigiendo y dandolo todo por mis pancientes para que ellos sobrevivan porque no hay nada más satisfactorio y que me llene más el corazon que decirte: "Bienvenido a la vida, eres un guerrero, estas aqui en el hospital, soy tu enfermera" tomar su mano y con un apretón me den las gracias, por eso sigo porque quiero verlos despertar a todos", expresó.

Por su parte, mandatario realizó un recorrido de las medidas sanitarias que han sido aplicadas desde que inició la crisis por el Covid-19 y valoró la campaña de vacunación en el país.

En esa línea, también hizo un llamado a las personas jóvenes que se han visto más afectadas por el contagio de Covid-19 durante el último tiempo.

“A las generaciones jóvenes les pido que escuchen a los doctores, a las enfermeras, al personal de salud en las UCIs, que escuchen el dolor y la angustia de los pacientes internados en las UCIs, y también el dolor y la angustia de sus familias. Les pido a los jóvenes que actúen con responsabilidad y con solidaridad, que no jueguen con sus propias vidas, que cuiden su salud y también la vida de sus familias”, enfatizó.

Pues manifestó que "ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia"

Junto con el mensaje anterior, el gobernante destacó la autorización por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) de la vacuna de una sola dosis de CanSino, que permitirá la llegada de 1,8 millones de dosis al país.

“En Chile si todos entregamos lo mejor de nosotros mismos y actuamos con un espíritu unitario, con voluntad de colaboración, con un sentido de urgencia, podemos evitar el trágico dilema de la última cama”, señaló el Presidente.

Además agradeció al personal de salud que cuida a los enfermos por Covid-19, agregando que “sabemos que no basta con el compromiso del personal médico ni con la acción del Gobierno. Se requiere también la máxima colaboración de las instituciones relevantes y muy especialmente el compromiso y colaboración de todos los ciudadanos, con una conducta responsable, con una conducta solidaria”, enfatizó.