Diana Bolocco reprochó a José Antonio Neme sus dichos del pasado: "Te perdono"

José Antonio Neme, regresó a Mega esta semana y estuvo presente en el matinal "Mucho Gusto". El periodista había sido desvinculado del área de prensa del canal en enero de 2020 y recientemente renunció a La Red.

En el espacio se encontró con Diana Bolocco, quien le recordó a Neme sus dichos en un Instagram live con Katherine Salosny y Rodrigo Herrera, específicamente al referirse al presente de la TV nacional.

"Dejemos esas conversaciones zonzas, bobas, esos ‘Tonkismos’ baratos de la mañana, qué lata, los ‘Dianismos’, esas conversaciones que no van a ninguna parte”, dijo en ese entonces.

"Me pelaste", sostuvo Boloco, mientras Neme explicó a qué se refería: “Hay ‘Dianismos’ que me gustan y otros que no me gustan tanto, pero hay que quedarse con lo que a uno le gusta. Hay ‘Dianismos’ tuyos que me gustan mucho como tu calidez, tu cercanía”.

“Te perdono”, dijo Diana, y culminó diciendo: "No me gustaría saber cuáles son mis ‘Dianismos"”.