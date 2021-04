Nuevo ministro del Trabajo sobre la reforma de pensiones: "Es posible buscar un acuerdo con la oposición"

18:54 "María José Zaldívar me deja la vara alta, pero me deja la vara encaminada a que podamos, más temprano que tarde, lograr los acuerdos que nos permitan entregarle a los chilenos una reforma que mejore las pensiones", expresó Patricio Melero tras su nombramiento.

Durante esta jornada el Presidente Piñera llevó al cabo su cambio de gabinete donde el ex diputado UDI, Patricio Melero, asumió como ministro de Trabajo, quien se refirió a su nombramiento y a la reforma de pensiones.

El nuevo secretario de Estado expresó que "me toca reemplazar a una ministra de excepción, que acercó las posiciones en el Parlamento en la búsqueda de la tan anhelada reforma a las pensiones".

"María José Zaldívar me deja la vara alta, pero me deja la vara encaminada a que podamos, más temprano que tarde, lograr los acuerdos que nos permitan entregarle a los chilenos una reforma que mejore las pensiones", añadió.

En esa línea, Melero manifestó que "ya son demasiados años, como para que sigamos en la espera de que podamos darle un sentido al trabajo que se ha realizado, concretándolo en la aprobación de una reforma previsional".

También señaló que uno de los principales focos será "cuidar y promover el empleo, especialmente en los tiempos de pandemia, cuando vemos que muchos empleos se terminan producto del virus, será nuestra tarea ayudar a la recuperación del empleo. A quienes lo han perdido, que lo vuelvan a tener, y a quienes lo buscan por primera vez, hombres y mujeres, puedan tenerlo".

El ex parlamentario señaló que "lo único que puede naufragar es un mundo político que no logra ponerse de acuerdo en poner la prioridad por delante, que son las pensiones de los chilenos (...) pero augurar naufragios porque un ministro determinado puede o no avanzar es no darme la oportunidad de demostrarles (...) que podemos sacar el proyecto adelante".

"Conozco a los senadores desde hace largo tiempo y sé que a ellos también los anima una búsqueda de caminos de entendimiento (...) se abre la oportunidad para que de una vez por todas podamos poner el foco en quienes más nos están mirando y desde hace tiempo nos están esperando, que son los actuales y futuros pensionados de Chile", añadió.

Finalmente, aseveró que "en un sistema democrático, las reformas y las leyes no dependen solo de un ministro o de un Gobierno, es colegislado con el parlamento, y el Gobierno no tiene mayorías en el parlamento, por consiguiente, lo que corresponde es buscar un acuerdo con la oposición que nos permita avanzar, esto es posible (...) y mi llamado es a sentarnos a poner las cartas sobre la mesa que ya hemos puesto, a dejar las diferencias y avanzar en todo lo que podamos con ese solo objetivo".