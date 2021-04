Beatriz Sánchez protagonizó debate tuitero con ministro de Educación: "¿Para esto apareció?"

08:54 "No desinforme", replicó el secretario de Estado a la candidata a constituyente por el Distrito 12.

La candidata a constituyente por el Distrito 12, Beatriz Sánchez, generó un amplio debate en redes sociales después de cuestonar al ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Todo comenzó cuando el secretario de Estado aseguró en ADN que los colegios municipales tuvieron menos clases presenciales en marzo debido a motivos "muy asociados a factores políticos".

Fue a través de Twitter que la ex candidata a La Moneda emplazó a la autoridad. "¿Para esto apareció, ministro? ¿Para dejar en evidencia su monumental falta de conocimiento de la realidad de las escuelas de Chile? ¿Usted cree que en La Pintana no se volvía a clases por motivos políticos y no de acceso e infraestructura? Su ignorancia es una falta de respeto", escribió.

Minutos después llegaría la respuesta del mismo Figueroa, quien usando su cuenta en la plataforma desestimó los dichos de Sánchez.

"No desinforme @labeasanchez. Precisamente porque sus alumnos lo necesitan, La Pintana volvió a clases. Y para mejorar la infraestructura de sus establecimientos, se adjudicó recursos del plan Yo Confío en mi Escuela del @Mineduc", planteó.

Sin embargo, la periodista volvió a la carga insistiendo en su punto.

"¡Apareció, ministro! Y confirma mi punto. El problema de la ed. pública, agudizado en la pandemia, siempre ha sido de recursos y voluntad política del gobierno. No disfrace la exigencia de condiciones seguras para profesores y alumnos como 'factores políticos'. Es bien deshonesto", cerró.