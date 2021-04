Fernanda Hansen: "Yo hoy día soy como 'la ex de', que es horroroso"

Hace unas semanas Fernanda Hansen conversó con Cristián Sánchez a través de Instagram donde abordó el duelo que fue perder a su pololo, Felipe Camiroaga, en el fatídico accidente de Juan Fernández en 2011 y lo que ha sido vivir con el estigma de la "ex".

La periodista expresó que vivió “un duelo también de mi carrera profesional porque además, tú me pones el ejemplo, pero yo hoy día soy como ‘la ex de’, que es horroroso. Estamos en una cultura que estamos tratando de que no sea machista y se olvidó todo lo que yo también hice, que fue caleta antes. Yo no estoy solo en ese momento, pero tuve que hacer el ‘bueno ya, la vida es así, qué tanta weá. Ya, soy (la ex de…)’.

"Hoy día no, porque hoy día soy la mujer de Rodrigo. Me carga el cartel. Una vez me dijeron ‘¿qué te pasa con…? Encuentro súper violento que a cualquiera le digan ‘la ex’ de alguien, porque yo tengo mi marido y mi presente es este. Cada uno es cada uno. ‘Me llamo Fernanda por si no te habías enterado’". añadió.

En esa línea, Hansen señaló que “pero fue el duelo de mi cuerpo, después esto otro. Otro duelo que yo siento que lo viví así fue el duelo de mi carrera como comunicadora en la televisión. Yo dije ‘bueno, me tendré que acomodar a otros escenarios’, pero no fue una decisión tan propia tampoco. Fue como por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, todo junto. Y en realidad no tenía la energía de pelear, tocar puertas, hacer lobby. No. Dije ‘aquí me reinvento, veo qué hago, me da lo mismo’".

“Sentí que tuve que cerrar la puerta también y fue un duelo de todo lo que había construido hasta ese entonces. ‘Cierro la puerta por dentro y aquí veo qué hago, porque necesito como respirar. Necesito hacer todos mis duelos’", cerró.