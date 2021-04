[VIDEO] Se viraliza pelea al interior del Metro de Santiago que involucró a hombre sin mascarilla

Una pelea al interior de un tren de la Línea 5 del Metro de Santiago se viralizó en las redes.

Entre los involucrados se encontraba un hombre sin mascarilla que aparentemente se trataba de un vendedor ambulante.

En un video se pueden escuchar sus gritos después de ser golpeado por otro sujeto

"¿Por qué me agredís, hueón? Por qué me agredís si no te conozco", indicó.

"Estoy trabajando", agregó, mientras se escucha a una tercera persona gritarle: "¡Ponte la mascarilla, hombre!".

Al finalizar el registro, se muestra al sujeto recoger una serie papeles del suelo en medio de sus reclamaciones.