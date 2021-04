Perú vota hoy en unas elecciones generales clave para la estabilidad política

Tras un período legislativo agitado por la salida de cuatro presidentes, los más de 25 millones de peruanos que están llamados a las urnas este domingo depositarán un voto que se intuye como clave para una ansiada estabilidad política, en una jornada marcada por el coronavirus.

Durante la jornada de elecciones generales, los ciudadanos también elegirán a dos vicepresidentes, a los 130 miembros del Congreso y a cinco representantes del Congreso Andino.

A las turbulencias políticas vividas durante los últimos 5 años, se le suma la particularidad de una votación en mitad de una pandemia y la difícil situación que atraviesa el país. La economía peruana se contrajo un 12,9 por ciento en 2020, situándose entre las peores de América Latina, recuerda el 'think tank' AS/COA.

Por otro lado, la nación andina registró la segunda tasa más alta del mundo de mortalidad por coronavirus per cápita a finales del año pasado, y actualmente implementa una estrategia de vacunación que dista de haber conseguido cierta inmunidad para acudir a las urnas.

La pandemia, además, ha supuesto inconvenientes en cuanto que los residentes peruanos en diversos países no podrán depositar su voto --a pesar de que es obligatorio con multas a quien no lo haga-- debido a las restricciones por la crisis sanitaria. Entre las naciones que han adelantado que no podrán disponer de mesas electorales están Chile --que ha aplazado sus propias elecciones del domingo--, Venezuela, Paraguay o Aruba.

A pesar de que las encuestas no arrojan claridad sobre quiénes serán los aspirantes que pasarán a la segunda vuelta, si que anticipan que más de 10 partidos entrarán al Congreso, algo que dejaría una cámara sumamente fraccionada y podría poner en jaque la gobernabilidad de la futura Administración.

La relación hostil entre el Ejecutivo y Legislativo ha propiciado que en menos de tres años haya habido tres presidentes y dos formaciones del Congreso, por tanto será primordial para el próximo inquilino del Palacio de Miraflores tener una buena relación de trabajo.

En cuanto a la Presidencia, un candidato necesitaría más del 50 por ciento en esta primera vuelta para ganar los comicios, algo que no suele ser muy común en las presidenciales peruanas y que en esta ocasión se perfila como prácticamente imposible, por lo que ya se piensa en la segunda vuelta que se celebrará un mes después de que se anuncien los resultados del domingo.