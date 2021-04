Reinfecciones por covid se duplican: van más de 600 sospechas en el país

Diego Gotelli C.

A fines de junio el senador Manuel José Ossandón se convirtió en un caso emblemático y postulado a un “objeto de estudio” por el Ministerio de Salud tras ser el primer episodio conocido en Chile de un posible caso de reinfección por covid, algo de lo que poco se hablaba en el mundo. Sin embargo, tras nueve meses para la ciencia ya es algo asumido que el riesgo de contraer dos veces covid es real, e incluso los casos en el país han ido al alza en las últimas semanas.

El 25 de febrero fue la primera vez que el Minsal incluyó las sospechosas de reinfección en su balance diario. Aquella vez se contabilizaron 316 casos en todo lo que iba de pandemia. Poco más de un mes después, la cifra se duplicó, llegando el viernes a 626.

“La gente piensa que porque ya se infectó ya está libre, y resulta que no es así”, comenta Ricardo Soto-Rifo, virólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U. de Chile.

El experto cuenta que existen dos principales factores que propician un recontagio. Uno es que en la primera infección el paciente genere bajos niveles de anticuerpos, como le ocurrió a un médico ecuatoriano cuya reinfección le tocó estudiar y que en su primer cuadro no desarrolló inmunidad. Según un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de investigación científica de Brasil y América Latina, este tipo de pacientes asintomáticos tienen un mayor riesgo de vivir una reinfección grave.

El segundo factor, dice Soto, es que un recuperado contraiga una variante del covid que burle los anticuerpos neutralizantes, capacidad que se cree tendrían los linajes detectados en Brasil y Sudáfrica, aunque se teme que también lo pueda hacer la británica.

Como ejemplo menciona el caso de Manaos, donde se originó la variante P.1 que alerta al mundo. Un estudio allí mostró que el 76% de la población se infectó en la primera ola y generó anticuerpos, pero en el rebrote producto de la propagación de la variante muchos de los casos de la localidad brasileña fueron episodios de reinfección.

“Por más que uno haya sido infectado en la primera ola, nada descarta que se pueda repetir un evento de infección”, insiste el virólogo.

El infectólogo Javier Tinoco coincide. El doctor de la Clínica U. de los Andes señala que en promedio se estima que la inmunidad postcovid dura sólo tres meses, lapso tras el cual todos vuelven a tener el riesgo de contagiarse.

El experto comenta que el menor conocimiento de la población sobre esta pérdida de la inmunidad puede llevar a que relajen los cuidados, propiciando recontagios.

“Siempre deben mantener las medidas de autocuidado. Las variantes no traspasan las mascarillas”, remarca.

Según lo que se conoce, cuenta, la inmunidad tiene varios factores que determinan su duración. En casos asintomáticos suele ser más corto, pero en quienes superaron un primer cuadro grave puede ser mayor a los 90 días.

Citando estudios del Reino Unido, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de Clínica Indisa, sube la vara y afirma que la inmunidad puede llegar incluso hasta los seis meses post infección. Además, señala que una investigación en Dinamarca mostró que la “la posibilidad de reinfectarse es baja, cercana al 0,65%”.

Pese a ello, recalca que los recuperados chilenos no deben relajarse pues los estudios europeos no consideran una segunda ola tan distanciada de la primera como vive Sudamérica, por lo que no hay certeza que los contagios locales del peak de junio mantengan cierto grado de anticuerpos activos.