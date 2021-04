Cambia tendencia en las UCIs: el 71% de nuevos casos graves de covid tienen menos de 60 años

Como viene siendo costumbre en el rebrote pandémico que vive Chile, ayer el país volvió a superar su máximo histórico de pacientes covid hospitalizados en las UCIs, con 3.203 contagiados graves, un récord que llega en medio de un alza de hospitalizados que tensiona a una ya saturada red asistencial.

Los nuevos ingresos elevaron la ocupación de camas críticas a un 97%, dejando sólo 135 plazas disponibles de las 4.158 unidades habilitadas. El Ministerio de Salud anunció que planea llegar a disponibilizar 4.500 cupos, mil más de los que se requirió para contener la crisis en julio de 2020 y más del triple de las que estaban operativas hace un mes.

"Qué duda cabe que la pandemia continúa causando estragos y mucha angustia y dolor en nuestro país y en todo el mundo. Enfrentamos una situación difícil en camas", constató el ministro de Salud, Enrique Paris.

Pero el alza de hospitalizaciones no afecta a todos por igual. Una revisión de los ingresos a las unidades críticas en la última semana muestra que la red asistencial recibió 946 pacientes graves de entre 20 y 59 años, los que representaron el 71% de los 1.326 internados totales.

Tal cifra marca una diferencia con lo vivido en la primera ola del 2020, cuando en el peak este rango etario concentraba en torno a un 45% de todos los hospitalizados en UCIs por covid.

Por contraparte, el año pasado el grueso de internados correspondían a contagiados de 60 a 69 años, segmento que representaba un tercio de los pacientes UCIs. Ahora, en cambio, ese grupo frenó su alza e inició un leve descenso de hospitalizados, similar a lo que viene ocurriendo hace un par de semanas con los mayores de 70 años, quienes ayer eran el 12% de los casos graves y en el peak del 2020 rondaban en torno al 20%.

"Existe un evidente cambio en las edades de los pacientes que están ingresando a las UCIs", confirma el doctor Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi).

Los motivos

A juicio de Tobar, en la tendencia influye que el grupo menor de 60 es "laboralmente activo", lo que sube sus viajes en ciudades mayormente confinadas por sus inseguros indices sanitarios. "Ellos tienen más riesgo de contagiarse si no cumplen las medidas de prevención", recalcó.

En el Minsal suman otro antecedente: la vacunación. Adelantándose a un estudio de eficacia a lanzar el viernes, las autoridades coinciden que la baja en hospitalizaciones de los mayores responde al plan de inmunización, que ahora inició la inoculación a menores de 50 años y que ya vacunó al grupo etario mayor con coberturas que superaron el 80% en ciertos tramos.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, alertó también que los menores de 60 años, especialmente los jóvenes, retrasan su consulta ante síntomas e incurren en mayores conductas de riesgo.

"No podemos bajarle el perfil a los síntomas. No piensen que en una junta de pocas personas no les pasará nada o que por la juventud tienen menos riesgo (...) Nadie quiere terminar entubado por esta enfermedad. Tenemos que seguir cuidándonos. Ponernos la mascarilla es mejor que estar en una UCI gravemente hospitalizados", les dijo.

El llamado de atención se da en tiempos en que las infracciones sanitarias crecen. Sólo en la Región Metropolitana este fin de semana 171 personas fueron detenidas en fiestas clandestinas, ilícito que ya lleva más de mil sumarios abiertos en la capital.

"Los que no creen en la pandemia son los más jóvenes, quienes no han tomado el peso de la crisis sanitaria. No tienen percepción de riesgo y creen que a ellos no les va a afectar", insistió la seremi de Salud, Paula Labra.

La rebeldía juvenil no es propia de Chile. El riesgo sanitario de su actuar fue tema en un discurso ayer de la Organización Mundial de la Salud en la que los llamaron a respetar las normas sanitarias cuando el planeta cerró lo que fue la cuarta semana con más contagios en toda la pandemia, con 4,4 millones de casos.

¿Inmunidad?

En la jornada el debate sanitario local estuvo marcado por declaraciones del exministro Jaime Mañalich, quien la noche del domingo aseguró en CNN Chile que el país "nunca" alcanzaría la "inmunidad de rebaño", momento epidemiológico en que la población tiene suficientes niveles de anticuerpos para contener el avance del virus y que el Gobierno ha dicho que se alcanzaría a fines de junio.

El otrora titular del Minsal aseguró que el Presidente Sebastián Piñera "se equivoca" al fijar a inicios del segundo semestre un retorno a la normalidad, pues estima que recién en primavera se llegaría a un momento de "seguridad" pandémica con contagios contenidos, siempre que no irrumpan variantes que burlen las vacunas.

Desde el Colegio Médico coincidieron en lo inexacto que es plantear la inmunidad colectiva en dos meses más y estimaron que quizás se podría alcanzar a fin de año con una buena vacunación. "Ojalá sirva que lo diga el exministro para que el Gobierno abra los ojos y cambie la estrategia", tuiteó la presidenta del gremio, Izkia Siches.

Al respecto, el ministro Paris dijo que "no es momento de polemizar y tampoco es bueno mirar atrás". Llamó a transmitir "un mensaje de unidad" y recalcó que para llegar a la inmunidad es clave vacunar al menos el 70% de la población objetivo, además de mantener el autocuidado.

En el balance televisado se le preguntó cuatro veces cuándo estimaba que se llegaría a la inmunidad y si mantenía la proyección informada por el Presidente, pero evitó nombrar una fecha.