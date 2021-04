Henry Boys aseguró que obreros deberían hacer "una prueba de conocimientos" para poder ser parlamentarios

Polémica generaron los dichos del candidato a constituyente por el distrito 11, Henry Boys, luego de participar en el programa "Aquí se Debate" de CNN Chile.

En la oportunidad, planteó que se debería aplicar una prueba a personas que se desempeñen como obreros para poder ser diputados o senadores.

“Si uno mira las familias, los grupos de amistades, nosotros podemos constatar que, a la fecha de hoy, personas con 21 años no tienen el bagaje de vida, no han pagado una cuenta de luz, probablemente no han salido de la universidad, no han terminado su carrera, entonces no tienen todavía la experiencia para poder ejercer adecuadamente un cargo tan importante“, partió diciendo.

"Tenemos que subir los requisitos para ejercer cargos públicos”, agregó el abogado, insistiendo en que “puede haber ingenieros, puede haber otros profesionales, pero tenemos de alguna manera que mejorar la calidad de la política y eso pasa por mejorar la calidad de los políticos”.

En este punto, fue consultado sobre si un obrero no sería un buen candidato al no tener una carrera profesional, a lo que Boys respondió: "Le faltan competencias técnicas para ejercer bien un cargo parlamentario".

Y de inmediato, precisó que "si da una prueba donde demuestra tener más conocimientos que los necesarios para ejercer el cargo, ningún problema, pero por lo menos hagamos una prueba de conocimientos, no puede ser que haya un Florcita Motuda en el Parlamento (…) no puede ser que haya una Pamela Jiles que se dedica a hablarle a la galucha”, zanjó.