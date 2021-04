Falleció la comunicadora y cantante Tati Penna

Familiares de la periodista y cantante Tati Penna, quien se desempeñó en diversos programas políticos y de entretenimiento y fue una figura clave de la TV durante el retorno a la democracia, confirmaron su fallecimiento, producto de la esclerosis múltiple que la afectaba desde el año 2014.

En una de sus recientes declaraciones públicas, producto de los 60 años de Chilevisión, Penna recordó su paso por el programa "Escrúpulos", y dijo que su estadía en la señal la recordaba como "los mejores años de mi carrera".

También se refirió a la enfermedad que la afectaba, de la que dijo "tengo estas dificultades horrendas para caminar, se me cae todo, un desastre, pero he logrado recibir, sobre todo por el Twitter, una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia, ni sería tan relevante para mí".

"Hay que hacerlo todo ahora. Todo lo que te haga feliz y por añadidura hacer feliz a los que te rodean. A medida que ellos son felices, te regalan amor y felicidad también", afirmó también en la ocasión.