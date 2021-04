Sichel por retiro de fondos: "Estamos viviendo una especie de cohecho moderno por algunos parlamentarios"

10:32 "Me carga esa dimensión como de cohecho moderno de la política como una forma de obtener apoyos rápidos simplemente", esñelaó el ex ministro de Desarrollo Social.

El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, abordó diferentes temas, entre ellos, el retiro de fondos previsionales.

En una conversación con Radio Universo, el ex ministro de Desarrollo Social acusó que "yo siento que estamos viviendo una especie de cohecho moderno por algunos parlamentarios, que la sensación que tienen es que lo que tienen que aprobar son transferencias de plata rápido, por eso están con tanto atractivo el fondo de pensión o de cesantía, porque es una buena fórmula de obtener más votos hacia adelante y Pamela Jilles pone la música y todos corren detrás, porque empieza esta lógica de que si yo reparto plata subo en la popularidad", aseveró.

Sichel además señaló que "me carga esa dimensión como de cohecho moderno de la política como una forma de obtener apoyos rápidos simplemente. porque yo prometo de alguna forma, aunque no tenga la capacidad de resolver las preguntas de mediano plazo, recursos".

En cuanto al seguro cesantía expresó que "el peor error que podemos hacer es desvestir lo que tenemos para tratar de vestir la urgencia, en vez de fortalecer las ayudas sociales, a través de gasto fiscal, de mayores ayudas del Estado, es una trampa mortal, porque le estamos diciendo hoy a los chilenos rasquese con sus propias uñas y mañana Moya pagará y ahí aparecen los candidatos populistas (...) creo que es un error grave y no me parece la salida que he visto en la prensa y que parece estar tomando el Gobierno".

"Hoy puede ser por un poquito (que se retire del Seguro de Cesantía), pero en dos meses va a pasar lo mismo, vamos a tener parlamentarios pidiendo que se puedan retirar los fondos desde ahí, hay espacios para hacer más esfuerzos fiscales, más certezas, no bonos por una vez (....) no cometamos el error de buscar la plata en los bolsillos de los chilenos y no en el gasto del Estado", recalcó.