"Solo por delivery": Subsecretaria Martorell explicó cómo operará el comercio de productos "no esenciales" tras fin de prohibición

Durante esta jornada la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, abordó el fin de la prohibición del comercio de productos "no esenciales".

Martorell señaló que "aquellas personas que trabajan en tiendas o bodegas, donde se venden bienes esenciales no abrieran ni hicieran trabajar a sus trabajadores, lo mismo para las grandes tiendas que venden bienes no esenciales, para efectos de proteger a los trabajadores y la movilidad".

Cabe mencionar que a partir de hoy a las 21:00 horas la restricción que prohibe la venta de bienes "no esenciales" deja de operar.

La autoridad explicó que "el día de mañana comienza a regir un nuevo instructivo que vuelve a las definiciones antiguas, estableciendo la posibilidad de delivery, pero esto es muy importante, solo delivery de bienes no esenciales. Es decir, podrán abrir las tiendas de bienes no esenciales, pero no atender a público, las bodegas solo para efecto de hacer delivery y solo pueden atender a público aquellas empresas o giros que son considerados esenciales".

Por su parte, los supermercados podrán "vender sus productos tal como lo han hecho antes, esta es una medida que tal como se señaló duró dos semanas, y aquí quisiera pedirles a los supermercados su máxima colaboración para efectos de adoptar todas las medidas necesarias en la pandemia".

En cuánto a la polémica que ha generado esta medida, Martorell expresó que "la respuesta es muy simple, salió un listado, el listado fue publicado y conocido, para todas las personas, y ese listado, tal como se señaló el día jueves de la semana pasada, es una medida que duraba hasta este jueves, por lo tanto se dio certeza hace una semana. Así que esperamos que puedan superar rápidamente su confusión y que generen la mayor colaboración".