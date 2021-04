Delgado y negativa del Gobierno ante el tercer retiro del 10%: "No es en contra de la gente"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que la postura del Gobierno de rechazar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales y la posibilidad de que sea enviado al Tribunal Constitucional aseveró que "hay que entender que el llamado que hace el Gobierno no es en contra de la gente".

El secretario de Estado manifestó que "también tenemos que hablarle a esos tres millones de personas que no tienen fondos previsionales, en definitiva cuando tenemos que hablarle a la gente también de alguna forma tenemos que focalizar el mensaje. Hay tres millones de personas que no tienen fondos en sus AFP, no tienen fondos previsionales, y que el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por llegar con el IFE, con el bono clase media y vamos a seguir estudiando todas aquellas medidas para poder llegar a la gente que lo necesite".

En esa línea, Delgado sostuvo que "también hay que entender que el llamado que hace el Gobierno no es en contra de la gente, el llamado que hace el Gobierno es a legislar en el marco de la institucionalidad, del derecho y en el marco de la Constitución, por eso que el llamado que hace el Gobierno siempre va aparejado de soluciones, de propuestas, justamente para aquellas personas que no tienen la posibilidad de retirar un 10%", afirmando que cerca de 5 millones de personas "quedarán desprotegidas".