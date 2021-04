[VIDEO] Carmen Hertz respondió a Diego Schalper por compararla con "Gazú": "Cómo es tan cobarde"

En medio de una discusión en en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputado Diego Schalper, emitió una serie de dichos, comparando a su par Carmen Hertz, con el personaje de Los Picapiedras "Gran Gazú".

"Aquí no se trata de lo puntual, sino que se trata de una actitud que se ha ido acrecentando en el último tiempo, de que todo aquel que no se enmarca en el plan de la comisión se pasaba para adelante. Y eso que ahora no tenemos a Gazú, porque en esta comisión teníamos antes a Gazú, se sentaba al costado de la presidenta e iba dirigiendo en las sombras la comisión".

"Gazú, usted lo conoce, un personaje de Los Picapiedra, verde, Gazú, sabe perfectamente el diputado Celis a quién me refiero", añadió, sin hacer alusión directa a Hertz.

La particular conversación se viralizó en las redes sociales, causando la reacción de la parlamentaria a través de Twitter.

"Cómo es tan cobarde espeta estupideces cuando no estoy", añadiendo el registro.