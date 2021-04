Carabineros detiene a 19 personas en una clínica estética en Providencia

Carabineros detuvo este jueves a 19 personas -trabajadores y pacientes- en una clínica estética en Providencia, que estaba en pleno funcionamiento.

Se trata de la Clínica Midas, ubicada en Av. Los Leones con Eliodoro Yáñez. Hasta el lugar llegaron Carabineros y la Seremi de Salud RM para verificar la denuncia de un médico.

Según la jefa de fiscalización de Providencia, Marcela Ortiz, en el lugar "se incumplía con desarrollar procedimientos en cuarentena que no están permitidos claramente, procedimientos estéticos que no son permitidos a no ser que sean post operatorios, pero este no era el caso", según recoge Cooperativa.

Por su parte, los 19 detenidos fueron trasladados hasta la 19° Comisaría de Carabineros, mientras que la Seremi de Salud RM determinó la prohibición de funcionamiento del recinto.