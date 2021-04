Abuela materna de Tomás Bravo tras filtración de informe del SML: "Sentimos que están jugando con nosotros"

13:28 "Sentimos que hemos sido muy pasados a llevar; como familia no se nos ha respetado nuestro dolor", aseguró Elisa Martínez.

Revuelo generó la filtración del informe que incluye la eventual causa de muerte del pequeño Tomás Bravo. El docuemento indica que el niño falleció por "hipotermia e inanición".

Su abuela materna, Elisa Martínez, fue consultada al respecto, manifestando lo complejo que ha sido conocer la información.

"Está de más decir el sentir de la familia porque es un hecho muy delicado, algo muy grave que sucedió y sentimos que hemos sido muy pasados a llevar; como familia no se nos ha respetado nuestro dolor", aseguró.

"Sentimos que están jugando con nosotros y esperemos que se aclare lo que pasó... No tengo muchos antecedentes, porque no he querido enterarme más porque estamos muy afectados con lo que pasó ayer", replicó.