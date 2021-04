Humberto Suazo: "No es para cualquiera el '9' de la selección"

El experimentado delantero nacional Humberto Suazo se refirió a la responsabilidad de ser el centrodelantero de la selección chilena, afirmando que “no es para cualquiera el ‘9'” de la ‘Roja’.

El actual ariete de Deportes La Serena, de 39 años, se refirió a las dificultades que han encontrado los técnicos del combinado para encontrar un centrodelantero que se consolide en el puesto.

"Hay hartos que pueden ser el '9' de la selección chilena. Siempre lo he dicho, pero han pasado cosas que se lesiona alguien o van cambiando, pero sí tenemos. No es para cualquiera el '9' de la selección. Hay que darle un par de partidos, pero si vas cambiando, no le das continuidad”, expresó el mundialista en Sudáfrica 2010 en diálogo con El Mercurio.

"Ahora llamaron al 'Mago' Jiménez, está Angelo Henríquez. Pero no se han podido afianzar como el '9' de la selección. Ojalá se busque alguien a quien no le pese la camiseta, porque la selección no es lo mismo que un equipo, porque es otro ritmo, otro nivel, vienen jugadores de Europa”, agregó ‘Chupete’, autor de 21 goles con la ‘Roja’.

En la misma línea, Suazo indicó que “está difícil. Vargas puede jugar de '9', pero en Brasil no juega ahí. Alexis puede ser, pero no se mantiene en el centro”.

En otro tema, el oriundo de San Antonio habló de su vuelta a Colo Colo en el año 2015, admitiendo que debió haber permanecido un tiempo más en Monterrey, donde es ídolo.

"Haberme regresado de México. Fue un gran error... Porque estaba bien y pensé que en Colo Colo me iba a ir mejor, pero no fue de buena manera. Allá (en Monterrey) me quedaba contrato, tenía mi vida, mi casa, un hijo mexicano", indicó quien fuera goleador histórico de los ‘Rayados’.

Por último, Suazo hizo un rápido repaso de su carrera. “Puedo decir que en todos los clubes dejé un legado. En San Luis subimos e hice un récord de goles; en Audax hice una campaña con muchos goles; en Colo Colo también, además fui tricampeón y finalistas de la Copa Sudamericana. En Monterrey salí cinco veces campeón, con muchos goles... En España tuve un paso rápido por Zaragoza, pero anoté siete veces y en partidos decisivos. No me puedo quejar. Y ahora estoy viviendo algo muy lindo en La Serena”, sentenció.