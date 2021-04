Ejército de Chile envía carta a La Red por programa de humor

El pasado 16 de abril, la señal emitió un nuevo episodio del programa "Políticamente Incorrecto", el que aborda la actualidad con una mirada ácida y satírica. En este se mostró un sketch titulado "Entrevistas de verdad", en el que se recreó una conversación con un militar.

El espacio ironizó sobre el acontecer de la institución y sobre las labores que deben cumplir sus funcionarios.

Por ese motivo el Ejército de Chile envió una carta al director ejecutivo de La Red, así lo consignó Cooperativa.

"Señor Víctor Gutiérrez, director ejecutivo de La Red, me dirijo a usted para expresarle el malestar y rechazo del Ejército de Chile del programa Políticamente Incorrecto en el cual se simuló la entrevista a un integrante de la institución utilizando el disfraz de un supuesto programa satírico para proferir todo tipo de injurias en contra de los 45 mil mujeres y hombres que eligieron la profesión militar", señaló la misiva de la institución castrense que acusa una denostación de sus integrantes.

Pero esa no fue la única denuncia y aclaración de la carta.

"La manera en que se denosta al Ejército y a sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimar y degradarlo, aprovechando la facilidad que le presta para ello un medio de comunicación (...) Es necesario aclarar que las situaciones judiciales que afectan a miembros o ex miembros del Ejército son responsabilidades individuales y están siendo investigadas por la justicia, que es donde los chilenos deben someterse a sus fallos y no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad", agrega el documento.