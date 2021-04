Regresó Micky: actores adelantan lo que viene en los próximos capítulos de la biopic de Luis Miguel

Con su primer episodio ya dando qué hablar, tras ser liberado ayer, la segunda temporada de "Luis Miguel: La serie" dio sus primeros pasos en una historia donde se verá al "Sol de México" luchar contra sus demonios en la medida que va escalando aún más en su carrera musical.

César Bordón, el actor reconocido por interpretar en la primera temporada a Hugo López, el representante de Luis Miguel, cuenta que si bien hay mucha alegría por el regreso de la serie, el regreso fue "sumamente exótico".

"Primero consideraba que, con el éxito que tuvo la primera temporada, la segunda entrega llegaría muy pegada, entonces comencé a tomar ciertos compromisos con cierta prudencia. Como no pasaba nada, pensé: 'me parece que no se va a hacer' o que yo no iba a poder estar porque ya contaba con muchos compromisos previos", recordó.

Como ya es sabido, la serie estuvo retrasada por la pandemia de covid-19, pero Bordón afirmó que esa no fue la primera vez. "En la primera temporada, la producción se postergó un mes por un terremoto bastante fuerte que hubo en México, y en la segunda, se interrumpió por la pandemia. Creo que todo eso le da un halo de magia especial", añade.

Sobre la evolución de la relación entre Micky y Hugo, el actor afirmó que "la relación que mostramos entre Luis y Hugo es la muestra desde el punto de vista humano. Hay una confianza entre ambos, una relación padre e hijo, aunque sustituta, donde se desenvuelven desde el afecto y el cariño".

"Creo que la diferencia que podemos hacer en la temporada dos es que en la primera temporada se están conociendo, pero en la segunda el vínculo ya está aprendido. Hugo ya es esa persona en la que puede confiar plenamente Luis Miguel, y él ya es el joven que Hugo quiere. Cuando uno tiene un problema, lo hablan, cuando hay que discutir, discuten, cuando Hugo tiene que regañar, lo regaña, porque hay una relación que ya es de familia", añade.

Sin embargo, la serie contará con muchos rostros nuevos, entre ellos Patricio Robles, un personaje ficticio basado en diferentes personas que estuvieron en la vida de Luis Miguel, interpretado por el actor mexicano Pablo Cruz.

"Lo importante de mi personaje es transmitirle a la gente el contexto bajo el que constantemente se encontraba Luis Miguel, qué tipo de personas lo rodeaban, qué tipo de información lo estaba nutriendo y con qué cargas éticas", comenta.

"A veces los personajes de la serie están ahí para solucionar la vida de Luis Miguel. Pero mi personaje nunca apeló a Luis Miguel como 'yo estoy aquí para solucionarte la vida', porque aparentemente, en el momento en que mi personaje entra a la vida de Luis Miguel, él tiene por así decirlo la vida solucionada, porque las cosas se le dan fácil. Él levanta una mano y las cosas llegan", comenta.

El actor explica que su personaje le ofrece estructura y orden a la vida de la estrella musical y comenta que ellos han pasado por situaciones completamente diferentes. "Patricio y Luis tienen casi la misma edad, pero la gran diferencia es que uno tuvo mucho orden, pero no afecto; mientras que el otro sí tuvo afecto y muchísimo más pero no tuvo orden", dice.

"Justo en el momento en el que Hugo le está dando amor, está alentando a Luis Miguel a que se escuche a sí mismo, yo vengo a ser esa otra voz que le dice a Luis Miguel 'tú ya estás solucionado, mejor olvídate de ti, mejor piensa en cómo vamos a lograr que lo que tú quieres llegue a la gente de la manera en la que tú lo quieres mandar'. Y eso es lo que le atrae, un plan a futuro, yo vengo a apelar a la ambición de Luis Miguel", menciona.

El lado oscuro del sol

Con la muerte de su padre, el cuidado de sus hermanos, la distancia con su novia y la desesperada búsqueda por saber el paradero de su madre, "El Sol de México" continúa en ascenso durante los '90, a la vez que se muestra a Luis Miguel en los 2000 apoyado por su amigo y manager Mauricio, y busca reconectarse con su hija Michelle tras una década sin nuevas noticias.

El actor español Fernando Guallar es el encargado de encarnar a Mauricio y asegura que él y Michelle tienen un cariño verdadero por Luis Miguel. "Verle mal nos hace estar inquietos, y nos hace querer cuidarle. Afortunadamente, Micky sí se abre con nosotros en ciertos momentos, va a compartir con nosotros lo que no suele compartir con la gente y ahí está la clave para humanizarle. Porque la mayoría de los personajes son satélites alrededor de él en cuanto a lo más meramente profesional", explica.

"Creo que a ninguno en el fondo le importa si esa persona está sufriendo más de la cuenta o no", añade.

Sobre la paternidad de Luis Miguel, Macarena Achaga, la actriz a cargo de interpretar a Michelle en su adolescencia, destaca la privacidad de ese entonces.

"Me parece bien bonito pensar que durante todos estos años estuvo esa intriga de qué sucedió y viendo esto se podrán dar una idea", cuenta y agrega que, si bien no estuvo en contacto con Michelle, "gran parte de mi trabajo era respetar la decisión de Michelle de cuánto se quiso involucrar". Además, hizo un llamado a recordar que los personajes están construidos según el guión y tiene parte de cada actor.