Farkas anunció ayuda a madre que no despertó a su hijo para ir a clases debido a que no tenía qué comer

El empresario Leonardo Farkas decidió ir en ayuda de la madre que se hizo viral en redes sociales luego de que una profesora subiera una publicación contando que la apoderada no despertó a su hijo para asistir a las clases online ya que no tenía qué de darle de comida.

A través de Twitter se dio a conocer esta historia. "Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo hoy. No tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano", escribió la madre, María Pilar Núñez a la profesora del niño.

Luego de unas horas, el empresario manifestó que "Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia. Cuando Chile se une somos indestructibles".

Por su parte, la madre de 29 años conversó con CHV noticias donde abordó la ayuda que ha recibido y expresó que "fue emocionante, era un milagro que no esperé. Yo no quería nada y llegó todo esto. Les agradezco mucho".