Mamá de Tomás Bravo habló sobre proceso investigativo a la espera de recibir el cuerpo de su hijo: "Nosotros hemos dado nombres"

Para este martes está agendada una nueva reunión entre la fiscal regional Marcela Cartagena y la familia del fallecido Tomás bravo. Tanto la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, como su padre, Moisés Bravo, acudirán al encuentro junto a sus abogados en la Fiscalía Regional en Concepción.

El objetivo de la cita sería entregar a las partes los antecedentes recopilados de la investigacion, y se incluirían los resultados obtenidos por el Servicio Médico Legal. Esto, para finalmente entrega el cuerpo del pequeño a su familia este viernes.

La madre de Tomás, se refirió al proceso investigativo y confirmó que el próximo 23 de abril podrían comenzar a despedir sus restos y el sábado se realizaría el funeral.

"No hay cosas claras, siento que no hay nada en el caso. No hay ningun culpable. Hay sospechosos pero no me han dicho nada", aseguró al programa "Contigo en Directo" de CHV.

"Nosotros hemos dado nombres, pero no sé si serán los mismos sospechosos que tendrá la fiscal Marcela cartagena. (...) Ella me conversó que faltaba un examen", dijo, añadiendo que también su abogado debe comenzar a trabajar con su exipo de trabajo.

Sobre el informe filtrado del SML, Gutiérrez aseguró que "mi abogado me decía que lo que se había filtrado es una afirmación, porque faltaban exámenes, que no es nada concreto".

Consultada sobre los hechos, negó que el pequeño se trasladara solo hasta el lugar donde fue encontrado sin vida y que habrían más personas involucradas.

"Imposible, son casi tres kilómetros, es un camino muy dificil. Los mismos rescatistas decían que era muy complicado llegar ahí. Había mucha gente buscándolo. Él habría llorado".