Rodrigo Sepúlveda calificó Bono Clase Media como "una burla" e insistió que tercer retiro "no es para irse a Cancún"

"Sean honestos. Ha sido una burla la entrega del bono Clase Media. Basta de letra chica. Piensen en toda la población que lo necesita. Se están riendo de las personas y eso no corresponde. Por 10 o 20 mil pesos de diferencia hay muchos(as) que no reciben el ingreso. Indignante".

Así se refirió el periodista Rodrigo Sepúlveda a la postulación que se inició este sábado para obtener el bono clase media de hasta 500 mil pesos.El beneficio otorgado por el gobierno, ha sido tema obligado debido a los cuestionamientos sobre la cantidad de personas que no han cumplido con los rquisitos para obtenerlos.

En este sentido, el "Sepu", cuestionó la medida en sus redes sociales, añadiendo que se ven "filas pidiendo clave única. Personas sin contratos y les solicitan documentos. Deben llenar todo online y no tiene Internet. Es ridículo. Es casi como la lotería: ver si me gané el bono. No debe ser así. Bono para todos y todas los que lo necesitan".

Y zanjó su intervención haciendo alusión al tercer retiro de fondos de las AFP. "¿Por qué creen que las personas necesitan el Tercer Retiro? Lo piden para pagar sus deudas, para alimentarse, para pagar colegio, arriendo,etc. No es para irse a Cancún".