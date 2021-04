Eyzaguirre por requerimiento del gobierno ante el TC para frenar el tercer retiro: “No sé qué pretenden. Es ponerle una dinamita al país”

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que “esto de los retiros (de las AFP) ha sido provocado por el Gobierno” y que tiene el “temor” de que, si el Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional para frenar el tercer giro de las AFP, se puede generar un descontento ciudadano mayor.

En radio Universo, el ex ministro de Hacienda dijo que la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia anunciado por el Ejecutivo, “va en la dirección correcta, pero me parece que está muy lejos aún para que alcance la magnitud necesaria para que las familias se puedan sentir tranquilas” y que es bueno que ahora no se le pregunte a la gente en qué comuna del plan “paso a paso”, está su comuna, ya que a su juicio “hay pocas cosa más ridícula que esa focalización según la etapa de la pandemia en la que está su residencia”.

Eyzaguirre, dijo que las cifras de las ayudas vía IFE no son comparables con los retiros de las AFP, y que estos son responsabilidad del Ejecutivo: “esto de los retiros ha sido producido por el Gobierno que con una contumacia increíble y teniendo la posibilidad de acceder a fondos, que entre otras cosas le dejamos los ministros de Hacienda que fuimos muy prudentes en el pasado (…) no se entiende francamente, por qué se han hecho este disparo en los pies de esta magnitud” .

Aseguró que los IFE son un tercio de lo que se ha gastado hasta ahora con los retiros de las AFP, cifra que alcanza los 15 mil millones, razón por la cual siguen siendo insuficientes. Esto, pues los IFE sólo llegan a los 5 mil millones.

El economista indicó que las cosas se han hecho mal desde el principio, que el Estado le prohibido salir a la gente de sus casas sin entregar los beneficios necesarios, “hay antecedentes de que hay hambre, hay ollas comunes, gente comiendo alimentos en estado de descomposición, estamos llegando a eso, algo horripilante. Entonces esta contumacia de dar ayuda a cuenta gota terminó con el retiro, que ahora como no se pueden cambiar las cosas el retiro va a ir". "Y ahora la gente va a decir si yo me estoy bancando esto solo, pongamos el impuesto a los súper ricos, una cosa incorrecta detrás otra”.

Consultado por el clima país y el malestar de la ciudadanía, Nicolás Eyzaguirre dijo que “la libertad de ejercer tu opinión es uno de los principios básicos de la democracia, yo no veo que de malo puede tener aquello. Francamente que el Gobierno vaya al Tribunal Constitucional y que termine eventualmente el Tribunal Constitucional obstaculizando el tercer retiro en medio de una situación cuando las ayudas son a cuenta gota, yo no sé qué es lo que pretenden. O sea, realmente es ponerle una dinamita al país. Entonces por favor todavía es tiempo para que mejoren las ayudas y conversen”.

"Me imagino que si rechazas el tercer retiro, con lo caldeada que está la situación (...) van a haber protestas, en pandemia. No sé qué va a pasar, pero me da temor”, dijo Eyzaguirre recalcando que "no es una amenaza, es mi opinión", ”yo por lo que veo, porque veo que se propagan todos los días las ollas comunes, por lo que me cuentan respecto con lo que está ocurriendo con la alimentación de la gente, porque simplemente es sumar 2+2 y saber que tenemos un millón de empleos menos que cuando comenzó la pandemia, multiplique por una familia, son cuatro millones de personas que están sin ingresos, entonces obviamente que me produce temor que el Gobierno no escuche y quiera ir al TC para revertir una ley que sería aprobada por el Congreso pleno y con una amplia mayoría, cómo no me va a producir temor, no es una amenaza.”

"Lo mío es una llamada angustiosa al gobierno, no una amenaza, soy demócrata, quiero que este gobierno termine, es un llamado desde la desesperación".

Se mostró contrario a la acusación constitucional señalando "me parece tan malo como el TC, cree que situaciones juridiccionales van a resolver una crisis.politica".