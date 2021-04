Mesa directiva del PS llamó a sus diputados a evaluar acusación constitucional contra Piñera tras recurrir al TC

Durante esta jornada la mesa directiva del PS emitió una declaración en cual solicitó a los diputados de su bancada estudiar la acusación constitucional que sectores de izquierda quieren impulsar contra el Presidente Sebastián Piñera luego de que presentara un requerimiento ante el TC para frenar el tercer retiro.

En el documento manifestaron que "la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, confirma que el presidente Sebastián Piñera ha renunciado a proteger a las chilenas y chilenos más vulnerables y de clase media, en el marco de la pandemia".

"De forma persistente ha decidido no escuchar. No ha escuchado a la oposición, no ha escuchado a sus propios parlamentarios y no ha escuchado al pueblo de Chile. La situación es insostenible en todos los aspectos: en lo sanitario, en lo social y en lo económico", agregaron.

En esa línea, la declaración indica que "el grave escenario que enfrenta el país, provocado exclusivamente por el deplorable manejo del Gobierno y la desidia e insensibilidad de Sebastián Piñera, nos impone una obligación ética y política de carácter ineludible. Las y los socialistas no seremos cómplices de este descalabro".

"Las y los socialistas actuaremos bajo el principio de responsabilidad política, y siempre estaremos junto al pueblo de Chile. Ante estos hechos, la Mesa Directiva del PS ha resuelto solicitar a su bancada de diputados estudiar los antecedentes para una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera”, cerró.