Ossa calificó de "jugarreta política" eventual acusación al Presidente y dijo que "no estamos yendo (al TC) para ayudar a las AFP"

09:58 El ministro Segpres defendió la decisión de recurrir ante el avance del tercer retiro de fondos previsionales. Sobre efectos electorales en el oficialismo, planteó que el Ejecutivo tiene "ciertos deberes que no podemos eludir".

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, abordó en diálogo con radio Universo, la decisión de La Moneda de recurrir al TC para detener el avance del tercer retiro de fondos previsionales.

Lee también: Gobierno presentó requerimiento en el TC para frenar tercer retiro del 10%

Lee también: Galli y protestas por tercer retiro: "El respeto del gobierno a la Constitución no puede estar sometido a una amenaza de violencia"

Ossa afirmó que "no estamos yendo para proteger a nadie ni para ayudar a las AFP" y rechazó la idea que ha surgido en sectores de la oposición, de acusar constitucionalmente al presidente Piñera por la decisión. "Es una jugarreta política de mala fe, lo que tenemos que hacer es dialogar y conversar para ayudar a los chilenos, no entrar en la dinámica de las acusaciones constitucionales que ya muchas sesiones legislativas hicieron perder el año pasado", planteó.

Lee también: Mesa directiva del PS llamó a sus diputados a evaluar acusación constitucional contra Piñera tras recurrir al TC

Respecto de las advertencias que han hecho parlamentarios oficialistas, respecto del efecto electoral que podría tener la decisión del ir al TC, el ministro Segpres dijo que "queremos que a Chile vamos le vaya bien, queremos entregarle el Gobierno a un Presidente de nuestra coalición, pero también tenemos ciertos deberes que no podemos eludir, que ojalá no hubiéramos tenido que ejercer. Esperamos que eso no produzca efectos electorales". "Los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos, jugamos distintos roles", añadió.