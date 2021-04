Ex administradora municipal acusó "faltas reiteradas a la probidad" en Maipú: "Recibí amenazas"

14:35 "Se me señalaba de que me iban a hacer daño, que me cuidara en la calle", aseguró, luego de exponer información donde se nombra una alta cifra de horas extra que habrían realizado funcionarios.

La exadministradora municipal de Maipú, Lucía Ulloa, realizó una denuncia en contra del municipio que dirige Cathy Barriga, acusando que existen "faltas reiteradas a la probidad y transparencia", donde nombra la realización de una alta cifra de horas extra por parte de funcionarios.

Los dichos de la exfuncionaria, llegan después de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a 39 comunas de la Región Metropolitana, donde específicamente en Maipú encabeza la objeción a la ejecución de su presupuesto municipal, por $588.640.261 millones de pesos.

Según Ulloa, "hay casos emblemáticos que tienen relación con los cargos directivos de confianza de la autoridad. Tenemos al director de Daoga, que es la Dirección de Aseo y Ornato, donde mensualmente supera las cifras de $2 millones por horas extras", dijo a Mega.

En el reportaje se detallaron algunos casos de funcionarios que presentaban una alta cantidad de horas extra. Según se indicó, y como se pudo corroborar por Transparencia, Alex Gómez mostró 1.404 horas extra en 2020, significando $17.949.078 millones de pesos.

Sin embargo, el denunciado aseguró con sorpresa que "yo puedo hacer muchas horas, pero no me las van a pagar todas, eso tiene que tenerlo absolutamente claro. Si ahí salen 79 (horas extra), a mí me pagan 40, con suerte".

Otro de los casos expuestos fue el del director de Desarrollo Comunitario (Dideco), Francisco Parra, quien, como se conoció también a través Transparencia, realizó 860 horas en 2020, lo que equivale a $12.659.748.

Parra, aseguró que es "algo falso", indicando que él es el director "que más trabaja en esta municipalidad".

Según la ex administradora, quien busca ser concejala, ha sido amedrentada por "transparentar situaciones anómalas en la gestión".

"Yo recibí amenazas que hoy me tienen un poco intimidada. Se me señalaba de que me iban a hacer daño, que me cuidara en la calle".

En detalle, Ulloa, postula que desde 2007 se ha aumentado en $20.000 millones el gasto en pagos al personal municipal. En vista de esto, acusó que el endudamiento de la municipalidad sería de $60.000 millones de pesos.