Cathy Barriga y denuncias contra el municipio de Maipú: "No tengo palabras para describir la impotencia que siento"

Cathy Barriga, reaccionó con molestia al reportaje realizado por el matinal "Mucho Gusto", donde se abordaron acusaciones sobre millonarios pagos de horas extra a funcionarios de la Municipalidad de Maipú.

A través de su cuenta de Instagram, la jefa comunal, aseguró sentir "impotencia".

"Me siento violentada como mujer, no tengo palabras para describir la impotencia que siento", partió diciendo.

"Me recordó años atrás cuando trabajé en Mega y me citaron de su directorio para obligarme a callar la violencia que viví, porque había dado una entrevista… en un medio sucio de malas intenciones no hay cabida para personas de bien".

Además, la alcaldesa aseguró que "el periodismo no es farándula pagada. Mega quiere volver a marcar rating de sintonía a costilla de maltrato y denostación de una mujer. Hoy no tengo por qué callar", cerró.