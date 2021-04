Daniel Jadue por Pamela Jiles: "A veces siento que me voy distanciando"

Para este fin de semana se espera que el comité central del Partido Comunista, proclame como su candidato a la presidencia a Daniel Jadue.

Si bien, la instancia comienza el próximo sábado, el análisis podría extender la decisión para el domingo. Ante este eventual escenario, el alcalde de Recoleta ya ha expresado sus motivaciones, asegurando que "a mí no me ha puesto mi partido porque haya estado buscando un candidato, es la ciudadanía la que me viene buscando hace más de un año".

Sobre las diferencias con otras figuras, como Gabriel Boric y Pamela Jiles, Jadue insistió en una serie de aspectos, en específico en lo que refiere a la periodista, según consignó El Mercurio.

"A veces siento que me voy distanciando", dijo sobre Jiles, en particular por su planteamiento a favor de la pena capital.

"Instar a reponer la pena de muerte me parece fuera de toda lógica. Los humanistas de verdad no creemos que un delito de sangre se castigue con más sangre, y la sociedad no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie", zanjó el jefe comunal.