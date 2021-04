"El Presidente me invitó a tomar un vaso de agua": dos hombres a bordo de un automóvil intentaron llegar a la residencia de Piñera

09:47 Ambas personas se acercaron hasta el área de seguridad custodiada por la policía, siendo controlados y detenidos por no portar sus permisos de desplazamiento.

Dos hombres que se trasladaban en un automóvil rojo, intentaron la tarde de este miércoles, ingresar al área de seguridad establecida en las cercanías de la casa del Presidente Sebastián Piñera, en Las Condes.

Los sujetos se acercaron a los policías que custodiaban la barrera perimetral y señalaron: "vamos a la casa del Presidente".

Sin embargo, al comprobarse que no tenían cita programada, se les negó el paso. Ante esto, insistieron en su objetivo, replicando: "el Presidente me invitó a tomar un vaso de agua". En el lugar, fueron controlados, momento en que la policía detectó que no contaban sus permisos de desplazamiento necesarios, por lo que fueron detenidos y trasladados hasta la 47° Comisaria de Los Dominicos.

SEGUNDO CASO

El episodio anterior se sumó al de una mujer, que pasadas las 20:00 horas de la misma jornada habría lanzado objetos contundentes contra una casa ubicada a dos cuadras de la zona de seguridad del jefe de Estado.

Al ser sorprendida, abordó su automóvil y quiso salir del lugar. Carabineros intentó controlar su identidad, pero dio marcha atrás chocando una patrulla policial.

Con esto, uno de los funcionarios realizó dos disparos con su arma de servicio, pero la mujer continuó su escape y fue detenida durante la noche en la comuna de Quilicura.

Según los antecedentes se habría encontrado en estado de ebriedad.