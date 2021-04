[VIDEO] "Eso no más le digo": cruce entre diputado Joaquín Lavín y José Antonio Neme se volvió tendencia en Twitter

"Estoy bastante molesto, indignado más bien, por las cosas que se han dicho en este matinal. Hay muchas cosas que aclarar", partió diciendo el diputado Joaquín Lavín, durante un contacto telefónico con el matinal de Mega "Mucho Gusto".

El parlamentario conversó con los panelistas del programa, en el marco del reportaje que realizó la periodista Paulina de Allende- Salazar, donde se abordaron denuncias por millonarios pagos que se habrían realizado por horas extra a funcionarios de la municipalidad de Maipú, liderada por su esposa, Cathy Barriga.

En la conversación también intervino José Antonio Neme, quien se volvió centro de los dichos de Lavín.

"Primero, si habla de Maipú, especialmente tú (Neme)hay que aclarar que aquí hay conflictos de interés. Si hablamos de corrupción, si una persona que fue condenada por fraude al fisco, fue su padre que fue concejal de Maipú en la gestión anterior. (...) la gente lo tiene que saber", planteó el diputado.

De inmediato, Neme respondió con evidente molestia: "¿Fui yo condenado por corrupción?", preguntó el periodista de forma directa al parlamentario, quien insistía en su punto.

Neme volvió sobre su consulta: "¿Fui yo condenado por corrupción?". No. ¿Fui yo funcionario del municipio?. No. ¿He sido yo servidor público o he postulado a algún cargo de elección popular? Yo puedo responder por mí, y por mi trabajo, no puedo responder por terceras personas, ni por mi padre ni por mi madre".

"Si usted se refiere a que mi padre fue condenado por corrupción. Se lo digo abiertamente: sí. Y lo digo con la honesitidad y la franquesa que me caracteriza. Pero la responsabilidad penal, y usted lo sabe muy bien porque es diputado de la república, auqnue haya asistido muy poco al Congreso, las responsabilidades penales son individuales", continuó Neme.

Si bien, Lavín intentó interrumpirlo en varias ocaciones, el panelista siguió: "Emplázeme por una responsabilidad personal y no la de mi padre porque yo no tengo nada que ver con él en términos penales. Yo puedo empatizar con él, puedo tener una relación con él, como usted tiene con su mujer, que tiene harto que explicar respecto de las platas de Maipí. Entonces, mejor utilice el tiempo que le estamos dando para hablar con respecto a lo que ha hecho la alcaldesa en el municipio. Eso no más le digo", cerró.

El tenso cruce dio que hablar en redes sociales, a tal nivel que Neme, se volvió tendencia en Twitter.