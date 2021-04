Presidenta del Senado llamó a Piñera a retirar requerimiento ante el TC

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, llamó este jueves al Jefe de Estado Sebastián Piñera a retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto del tercer retiro, luego que éste fuera aprobado en general y particular en la Cámara Alta.

En un punto de prensa en el Congreso, la senadora DC expresó: “Quiero apelar públicamente a su autoridad y solicitarle en nombre de millones de chilenos y chilenas que sufren los efectos de la crisis sanitaria, social, económica que se abstenga del requerimiento que ha enviado al Tribunal Constitucional y retire el impedimento para que quienes puedan accedan cuanto antes a este tercer retiro de fondos de AFP, aprobado mayoritariamente el Senado”.

“Lo hago en mi calidad de presidenta del Senado de la República, creo también representar a muchos y a muchas, quienes en el día de hoy durante la intervención en este Senado de distintos senadores y senadoras en sus alocuciones que fueron capaces de plantear en este hemiciclo recogieron este sentir”, agregó.

La timonel del Senado argumentó que “son millones los compatriotas que hasta ahora están sufriendo, niños, niñas, adolescentes que no están pudiendo estudiar, familias con personas de la tercera edad que no se están alimentando adecuadamente. No es aceptable que frente a este drama humanitario el Gobierno se transforme en un obstáculo para acceder a fondos que para muchas personas son la única opción inmediata de subsistencia”, resaltó.