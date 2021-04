Desbordes: "No sé si a estas alturas se pueda evitar un tercer retiro"

En conversación con radio Cooperativa, el exministro de Defensa y candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se refirió al tercer retiro del 10% de las AFP y al requerimiento que el gobierno ingresó al TC contra el proyecto que hoy podría ser despachado por el Congreso.

Los dichos de Desbordes se producen tras la cita que ayer encabezó el presidente Piñera con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, luego de que la reforma que permite el retiro de fondos previsionales fue aprobada por el Senado.

Desbordes aseguró que hay alternativas en caso de que el gobierno no retire el requerimiento, entre ellas, presentar un proyecto permanente, el que sin embargo, ya fue rechazado en la Cámara de Diputados.

El exdiputado, sin embargo, planteó que "no sé si a estas alturas se pueda evitar un tercer retiro" y aseguró que desde su partido se plantearon fórmulas para luego reponer los montos retirados, entre ellos elevar a 11% la cotización o retrasar la edad de jubilación, con un bono fiscal.

Sobre la propuesta de la oposición, de modificaciones tributarias para financiar una renta básica universal, Desbordes aseguró que "va a haber de todas maneras una reforma tributaria pequeña".

Consultado en la conversación sobre si la poca flexibilidad gubernamental se debía por los consejos de los asesores presidenciales, en particular, el jefe de asesores, Cristián Larroulet, el ex ministro de Defensa dijo que "nunca he sido santo de su devoción porque yo estoy en una derecha social y mucha gente de Libertad y Desarrollo no entiende que exista una versión de centroderecha complementaria a la de ellos".