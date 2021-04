Ministro Paris dijo que al comparar con primera etapa "hay una disminución en la velocidad de vacunación"

El ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a ser consultado sobre la existencia de una baja en el ritmo de vacunación.

Ya este jueves, indicó el número de dosis administradas por cada 100 habitantes a través de un gráfico con una versión logarítmica.

"Si vemos las cifras de Our World in Data, Chile mantiene su velocidad en forma estable durante todos los últimos meses, desde febrero en adelante y hasta el 20 de abril. No ha habido ninguna disminución en la velocidad de vacunación", sostuvo.

Sin embargo, este viernes volvió sobre este tema, argumentando esta vez con respecto al gráfico mostrado. "Nosotros pusimos una gráfica logarítmica en vez de una gráfica no logarítmica, y eso obviamente produjo esa pequeña confusión, pero no tuvo ninguna intención secundaria como algún medio trató de decirlo", dijo.

"Fue una gráfica logarítmica sacada de Our World in Data y puede que haya sido motivo de extrañeza. Pero no tenía ninguna mala intención, eso no es así",añadió, precisando que al comparar los vacunados diarios "con la primera etapa, obviamente que de 400 mil a 220 mil,hay una disminución en la velocidad de vacunación".

"La verdad es que llegamos a vacunar hasta 400 mil personas al día, cuando comenzamos con los adultos mayores, que vimos que tenían un gran entusiasmo por vacunarse. En este momento estamos vacunando 70 mil personas con primera dosis y aproximadamente 150 mil con segunda dosis".

Y en esta línea, cerró comentando que "si comparamos con la primera etapa, obviamente que de 400 mil a 220 mil, hay una disminución en la velocidad de vacunación".