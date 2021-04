Región de Coquimbo registra 181 nuevos casos y 1.151 contagios activos de Covid-19

“Me gustaría reiterar el llamado a la población a hacer buen uso de la franja horaria Elige Vivir Sano los fines de semana y festivos. Durante esta semana comenzó a funcionar con nuevos horarios, ampliando su cobertura para permitir a toda la población realizar deporte durante las mañanas en los días en Cuarentena. Para las comunas en Cuarentena y Fase 2, la franja deportiva se extiende desde las 05:00 a las 10:00 horas, los días sábado, domingo y festivos”, señaló el seremi de Salud, Alejandro García.

En ese sentido, la autoridad sanitaria remarcó que “para lo cual no se necesita contar con permiso general de desplazamiento, no se puede usar auto particular o transporte público y sobre todo se debe mantener en todo momento las medidas sanitarias preventivas, para evitar posibles contagios”.

En el reporte sanitario de hoy se informaron dos nuevos fallecidos a nivel regional a causa del Covid-19, una de La Serena y una de Coquimbo. “Razón por la cual enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y seres queridos”, puntualizó la autoridad sanitaria.

En relación al detalle de casos, para hoy 24 de abril se indicaron “181 casos nuevos de Coronavirus, 43 de La Serena, 47 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 4 de La Higuera, 1 de Vicuña, 13 de Illapel, 4 de Canela, 6 de Los Vilos, 10 de Salamanca, 23 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 2 de Monte Patria, 5 de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 3 de otra región y 13 sin notificación en el Sistema Epivigila. Con esto, se contabilizan 31.064 casos acumulados, con 1.151 contagios activos”, finalizó el Seremi García.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó el balance de la Red Asistencial, informando que cuenta con una ocupación general de un 76%, con 277 unidades disponibles. "De estas camas, 22 pertenecen a la Unidad de Paciente Crítico, destinadas a atender a los pacientes en condición de mayor gravedad, siendo 13 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y 9 de la Unidad de Tratamiento Intermedio, UTI", indicó.

En relación a los hospitalizados, el director señaló que "hoy contamos con 848 personas internadas en nuestra Red Asistencial público-privada, de las cuales 212 se encuentran afectadas por el virus. De estos pacientes, 83 permanecen en estado crítico en las Unidades de Cuidados Intensivos de nuestros hospitales y la Clínica RedSalud Elqui, y 64 se encuentran graves y conectadas a un ventilador mecánico".