Jorge Zabaleta relató intento de "encerrona" a su esposa: "Golpeó con el auto a uno de los delincuentes"

Francisca Allende, esposa de Jorge Zabaleta, fue víctima de una encerrona durante la tarde del domingo.

El actor relató lo ocurrido en el programa “Cuento Corto”, donde aseguró que "esto es absolutamente real".

"Cinco delincuentes la intimidaron absolutamente por el hecho de ser mujer, porque buscan a sus víctimas que sean mujeres. Y fue muy, muy terrible. Ella quedó muy mal. Gracias a Dios no le pasó nada”, aseguró.

Asimismo, contó que "encontró como una ventana ahí cuando le hicieron la encerrona, porque ella pensó que el auto que estaba al frente también estaba con estos tipos, pero no. El auto de al frente como que vio todo esto. Y al arrancar el auto que estaba al frente de ella, en una calle en doble sentido, ella vio a estos tipos, pasar, y ella vio el espacio para poder arrancar. Aceleró, y se metió y arrancó".

Según precisó "en el momento de arrancar, mi mujer, golpeó con el auto a uno de los delincuentes. Le pega, el tipo se cae, voló más que se cayó, y logró salir”.

Al librarse de la situación, Zabaleta aseguró que "llegó muy nerviosa a la casa, llegó al borde del desmayo, fue muy, muy, muy heavy. Y me dice así tiritando me dijo, ‘me hicieron una encerrona, me querían robar el auto’”.

Sobre los motivos de este tipo de hechos, el actor insistió que incluso, su auto no es nuevo.

"Nosotros no tenemos autos nuevos. El auto de mi mujer es un auto que tiene 11 años. E igual le hicieron una encerrona. O sea, da lo mismo. Hoy día se roban todo. Se roban lo que sea. No importa qué. La hue… es robar”, cerró.